David Khurtsidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Khurtsidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Khurtsidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Khurtsidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Khurtsidze 4 Temmuz 1993 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Хурцидзе Давид Хвичаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Khurtsidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. David Khurtsidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Khurtsidze'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Khurtsidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Khurtsidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Khurtsidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Khurtsidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2013 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2014 yılında Torpedo Kutaisi

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova II

21 Ağustos 2014 yılında Ulisses

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Armavir

1 Ocak 2016 yılında Amkar-Junior

1 Temmuz 2016 yılında Amkar Perm

20 Haziran 2017 yılında Torpedo Kutaisi

7 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2019 yılında Ararat Moskau

1 Temmuz 2019 yılında Ararat Yerevan

2 Temmuz 2021 yılında Alashkert

9 Eylül 2022 yılında FC Urartu

David Khurtsidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Khurtsidze şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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