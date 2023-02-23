David Kiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kiki 25 Kasım 1993 tarihinde Vakaon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Benin,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da David Enagnon Kiki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kiki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. David Kiki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Kiki'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Kiki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kidav25/

David Kiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chamois Niort

21 Ağustos 2017 yılında Stade Brestois

30 Ocak 2019 yılında Red Star FC

30 Haziran 2019 yılında Stade Brestois

4 Ekim 2020 yılında Montana

10 Eylül 2021 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

David Kiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kiki şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

David Kiki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 12 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 0 gol atmıştır.

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