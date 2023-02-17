David Kilinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kilinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kilinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kilinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kilinc 19 Ocak 1992 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da David Deniz Kılınç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kilinc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. David Kilinc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Kilinc'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Kilinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kilinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kilinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kilinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2012 yılında Le Mont LS

5 Temmuz 2014 yılında FC Bavois

29 Ağu 2014 yılında Elazığspor

31 Ağu 2015 yılında Bandırmaspor

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu

22 Ağu 2019 yılında Sancaktepe FK

27 Ocak 2021 yılında Balıkesirspor

24 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

David Kilinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kilinc şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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