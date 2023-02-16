David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David 17 Ekim 1995 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da David Corrêa da Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidcorrea/

David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında EC Vitória

2 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

30 Ocak 2020 yılında Fortaleza

24 Ocak 2022 yılında Internacional

19 Ocak 2023 yılında São Paulo

31 Aralık 2023 yılında Internacional

David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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