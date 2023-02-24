David Kiprich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kiprich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kiprich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kiprich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kiprich 18 Şubat 1994 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Kiprich Dávid József şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kiprich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FHS KFT yapmaktadır. David Kiprich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Kiprich'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Kiprich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kiprich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kiprich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kiprich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2010 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2013 yılında Videoton II

1 Temmuz 2016 yılında Csákvár

18 Temmuz 2020 yılında Tiszakécske

David Kiprich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kiprich şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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