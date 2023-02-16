David Kopacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kopacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kopacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kopacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kopacz 29 Mayıs 1999 tarihinde Iserlohn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kopacz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. David Kopacz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Kopacz'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Kopacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kopacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kopacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kopacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart

16 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

20 Temmuz 2020 yılında Stuttgart

31 Temmuz 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

David Kopacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kopacz şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Kopacz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfK Iserlohn (-2007), Borussia Dortmund (2007-2018)

Polonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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