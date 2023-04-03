David Koran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Koran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Koran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Koran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Koran 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Kořán şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Koran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Koran'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Koran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Koran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Şubat 2020 yılında Bohemians U17
1 Temmuz 2020 yılında Bohemians U19
1 Temmuz 2021 yılında FK Zbuzany
14 Ocak 2022 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
David Koran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Koran şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AC Sparta Praha (2010 - 2017)
FK Meteor Praha (2017 - 2018)
AC Sparta Praha (2018 - 2020)
Bohemians Praha 1905 (2020 - 2021)
FK Mladá Boleslav (2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.