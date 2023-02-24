David Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kovacs 18 Haziran 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kovacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 26 Şubat 2008 tarihinde katılmıştır. David Kovacs'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2008 yılında Újbuda FC

David Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kovacs şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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