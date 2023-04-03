David Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? David Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Krasniqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.