David Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Krasniqi 8 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Krasniqi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Krasniqi'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
David Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Krasniqi şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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