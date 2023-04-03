David Kratochvila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kratochvila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kratochvila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kratochvila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kratochvila 9 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Kratochvíla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kratochvila Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Kratochvila'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Kratochvila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kratochvila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kratochvila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kratochvila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B

21 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2022 yılında Slovacko B

David Kratochvila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kratochvila şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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