David Krch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Krch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Krch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Krch 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Krch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice B futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Krch'nin SK Dynamo Ceske Budejovice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Krch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Krch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Krch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Krch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Budejovice U19

1 Ocak 2022 yılında C. Budejovice B

22 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2022 yılında C. Budejovice B

David Krch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Krch şuan SK Dynamo Ceske Budejovice B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Lišov (2009 - 2013)SK Dynamo České Budějovice (2013 - 2021)TJ Jiskra Třeboň (2013)

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