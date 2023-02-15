David Kristjan Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kristjan Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Kristjan Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Kristjan Olafsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Kristjan Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kristjan Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Kristjan Olafsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kristjan Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kristjan Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kristjan Olafsson 15 Mayıs 1995 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Davíð Kristján Ólafsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kristjan Olafsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. David Kristjan Olafsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Kristjan Olafsson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Kristjan Olafssonboyu ve yaşı kaç

David Kristjan Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Kristjan Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

David Kristjan Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kristjan Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Breidablik

20 Nisan 2013 yılında Augnablik

16 Ekim 2013 yılında Breidablik

14 Şubat 2019 yılında Aalesund

12 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

David Kristjan Olafsson kimdir

David Kristjan Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kristjan Olafsson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breidablik Kópavogur

David Kristjan Olafsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Kristjan Olafsson nereli

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