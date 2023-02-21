David Krska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Krska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Krska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Krska 4 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Krška şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Krska Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Krska'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Krska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Krska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Krska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Krska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCZ Brno B

23 Temmuz 2015 yılında HS Kromeriz

3 Mart 2016 yılında FCZ Brno B

28 Temmuz 2016 yılında SK Lisen

6 Ağustos 2019 yılında Zbrojovka Brno

3 Ağustos 2020 yılında SK Lisen

27 Ağustos 2021 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2021 yılında SK Lisen

1 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

David Krska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Krska şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Zbrojovka Brno (2000 - 2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.