David Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kruse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kruse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kruse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kruse 15 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da David Kjær Kruse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kruse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDBAEK SPORT GmbH yapmaktadır. David Kruse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. David Kruse'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Kruse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kruse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kruse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kruse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AC Horsens U19

7 Eylül 2020 yılında AC Horsens

David Kruse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kruse şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Kruse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hedensted IF

Danimarka U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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