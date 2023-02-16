David Kubatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kubatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kubatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kubatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kubatta 29 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kubatta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. David Kubatta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Kubatta'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Kubatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kubatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kubatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kubatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TuS Koblenz U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Hennef U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Hennef U19

1 Temmuz 2021 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

David Kubatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kubatta şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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