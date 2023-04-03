David Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kuzmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Kuzmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Kuzmanovic 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давид Кузмановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Kuzmanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Kuzmanovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Kuzmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Kuzmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ada U19
10 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
David Kuzmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Kuzmanovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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