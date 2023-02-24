David Laszlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Laszlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Laszlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Laszlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Laszlo 25 Nisan 2002 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Laszlo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Laszlo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Laszlo'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Laszlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Laszlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Laszlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Laszlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

22 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2023 yılında Honvéd

David Laszlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Laszlo şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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