David Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Lazar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lazar 8 Ağustos 1991 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Beniamin Lazar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lazar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Lazar'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Pandurii

1 Ağustos 2010 yılında Vointa Sibiu

31 Aralık 2010 yılında Pandurii

16 Ocak 2014 yılında FC Botosani

30 Haziran 2015 yılında Pandurii

1 Mart 2017 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında Univ. Craiova

David Lazar kimdir

David Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lazar şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

David Lazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 12 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Lazar nereli

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