David Ledecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ledecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ledecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ledecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ledecky 24 Temmuz 1993 tarihinde Brandýs nad Labem-Stará Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Ledecký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ledecky Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Ledecky'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ledecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ledecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ledecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ledecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2012 yılında Hlavice

31 Aralık 2012 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2013 yılında FK Jablonec B

30 Haziran 2014 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında 1.SC Znojmo

31 Ağustos 2016 yılında Górnik Zabrze

28 Şubat 2018 yılında Odra Opole

30 Haziran 2018 yılında Górnik Zabrze

30 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

1 Temmuz 2021 yılında Teplice

25 Ağustos 2022 yılında SILON Taborsko

31 Aralık 2022 yılında Teplice

David Ledecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ledecky şuan FK Teplice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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