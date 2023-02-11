David Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ledesma 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Sacarías Ledesma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ledesma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Ledesma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Ledesma'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Quilmes II

1 Temmuz 2020 yılında Sacachispas

31 Aralık 2022 yılında Quilmes II

1 Ocak 2023 yılında Quilmes

5 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2023 yılında Quilmes

David Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ledesma şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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