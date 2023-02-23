David Lita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lita 4 Mayıs 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Nicholas Liță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lita Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Lita'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Lita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Lita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Lita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

David Lita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lita şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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