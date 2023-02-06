David Loiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Loiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Loiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Loiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Loiola 21 Aralık 2002 tarihinde Teresina şehrinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Ricardo Loiola da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Loiola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. David Loiola, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Loiola'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Loiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Loiola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Loiola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Loiola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2022 yılında Ceará U20

31 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

4 Ocak 2023 yılında Ceará SC

David Loiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Loiola şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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