David Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lopez 9 Ekim 1989 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David López Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. David Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Lopez'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/David_Lopez6

http://www.instagram.com/14davidlopez/

Haberin Devamı

David Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2009 yılında Terrassa FC

30 Haziran 2010 yılında RCD Espanyol B

1 Ağu 2011 yılında CD Leganés

30 Haziran 2012 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2012 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol

31 Ağu 2014 yılında Napoli

26 Ağu 2016 yılında Espanyol

25 Temmuz 2022 yılında Girona FC

David Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lopez şuan Girona FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Damm C.F. (2006-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.