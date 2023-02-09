David Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Luis 17 Haziran 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Luís Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Luis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. David Luis'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 4 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Guimarães B

10 Temmuz 2018 yılında Famalicão

30 Haziran 2019 yılında Guimarães B

12 Temmuz 2019 yılında Chaves

30 Haziran 2020 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2020 yılında Feirense

30 Haziran 2021 yılında Guimarães B

26 Ocak 2022 yılında EC São José

7 Aralık 2022 yılında Botafogo-SP

David Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Luis şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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