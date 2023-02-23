David Maftei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Maftei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Maftei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Maftei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Maftei 12 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Iulian Maftei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Maftei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Maftei'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Maftei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Maftei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Maftei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Maftei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

16 Temmuz 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

David Maftei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Maftei şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

David Maftei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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