David Malembana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Malembana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Malembana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Malembana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Malembana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Malembana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Malembana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Malembana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Malembana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Malembana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Malembana 11 Ekim 1995 tarihinde Freital şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Mozambik,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da David Zeferino Malembana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Malembana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pole-1 yapmaktadır. David Malembana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Malembana'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Malembana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Malembana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

David Malembana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Malembana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dyn. Dresden II

1 Temmuz 2015 yılında Goslarer SC

1 Temmuz 2016 yılında BFC Dynamo

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında Lok. Sofia

David Malembana kimdir

David Malembana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Malembana şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hainsberger SV, Dynamo Dresden (-2014)

David Malembana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mozambik takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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David Malembana nereli

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