David Manoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Manoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Manoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Manoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Manoyan 5 Temmuz 1990 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Վահանի Մանոյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Manoyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIA yapmaktadır. David Manoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 25 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Manoyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Manoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Manoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Manoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Manoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Pyunik Erivan

9 Ağustos 2016 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2017 yılında Nea Salamis

8 Şubat 2018 yılında Alashkert

19 Temmuz 2018 yılında Sandecja

12 Şubat 2019 yılında Rabotnicki

10 Temmuz 2019 yılında FC Noah

16 Ocak 2020 yılında Shirak Gyumri

25 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

David Manoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Manoyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Manoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyunik Erewan (-12/2008)

Ermenistan takımında 21 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.