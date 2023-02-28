David Marines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Marines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Marines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Marines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Marines {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Marines Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına - tarihinde katılmıştır. David Marines'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Marines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Marines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Marines şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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