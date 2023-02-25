David Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Marku 10 Mart 2002 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Marku Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Marku'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Shenkolli U19
3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni
5 Ağustos 2022 yılında FK Veleçiku
31 Aralık 2022 yılında KF Tërbuni
14 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
30 Haziran 2023 yılında KF Tërbuni
David Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Marku şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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