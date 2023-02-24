David Markvart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Markvart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Markvart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Markvart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Markvart 20 Eylül 1994 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Markvart Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. David Markvart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Markvart'nin Vasas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Markvart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Markvart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Markvart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Markvart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2009 yılında Pécsi MFC U17

1 Ocak 2011 yılında Pécsi MFC U19

1 Ocak 2013 yılında Pécsi MFC

13 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

4 Eylül 2018 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

David Markvart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Markvart şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

David Markvart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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