David Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Martinez 21 Ocak 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor David Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Martinez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david_martinez_98/

David Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Defensa

5 Ağu 2020 yılında River Plate II

6 Ağu 2020 yılında Defensa

12 Şubat 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında River Plate

David Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Martinez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

David Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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