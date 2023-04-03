David Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mejia 23 Ağustos 2003 tarihinde Washington şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da David Johan Mejía Crawford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mejia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. David Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 13 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. David Mejia'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta Academy

10 Temmuz 2020 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2020 yılında Atlanta Academy

13 Aralık 2021 yılında ATL UTD 2

David Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mejia şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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