David Meszaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Meszaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Meszaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Meszaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Meszaros 31 Temmuz 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Meszaros Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Meszaros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. David Meszaros'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Meszaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Meszaros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Meszaros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Meszaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2011 yılında Videoton U17

24 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2016 yılında Csákvár

30 Haziran 2017 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2017 yılında Csákvár

David Meszaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Meszaros şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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