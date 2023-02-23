David Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Meza Colli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Meza Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Meza Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Meza Colli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Meza Colli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Meza Colli 15 Ağustos 1988 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Derlis David Meza Colli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Meza Colli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. David Meza Colli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. David Meza Colli'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Meza Colli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Meza Colli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

David Meza Colli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Meza Colli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2008 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2008 yılında Atromitos Athen

1 Ağustos 2008 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2009 yılında Atromitos Athen

1 Ağustos 2009 yılında Messiniakos

30 Haziran 2010 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2010 yılında Cesena

1 Ocak 2011 yılında Pavia

30 Haziran 2012 yılında Cesena

2 Eylül 2013 yılında Inter Baku

31 Ağustos 2015 yılında FK Qabala

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

10 Ağustos 2020 yılında FC Arges

David Meza Colli kimdir

David Meza Colli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Meza Colli şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC L'Escala (2000-2007)

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David Meza Colli nereli

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