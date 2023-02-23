David Miculescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Miculescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Miculescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Miculescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Miculescu 2 Mayıs 2001 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Raul Miculescu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Miculescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. David Miculescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Miculescu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

David Miculescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Miculescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Miculescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Miculescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UTA Arad

1 Ağustos 2022 yılında FCSB

David Miculescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Miculescu şuan FCSB takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Miculescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UTA Arad (-2018)

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.