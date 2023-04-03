David Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Milicevic 24 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Milicevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Milicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Milicevic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Napredak U19
David Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Milicevic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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