David Milinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Milinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Milinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Milinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Milinkovic 26 Nisan 2001 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давид Милинковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Milinkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Milinkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Milinkovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Milinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Milinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Milinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Milinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Metalac

14 Ağu 2020 yılında Takovo Milanova

30 Haziran 2022 yılında Metalac

David Milinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Milinkovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.