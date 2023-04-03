David Miljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Miljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Miljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Miljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Miljkovic 2 Haziran 2004 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Miljkovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Miljkovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Miljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Miljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Napredak U19
David Miljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Miljkovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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