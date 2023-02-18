David Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mina 12 Nisan 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos David Mina Lucumí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. David Mina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. David Mina'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

28 Ocak 2021 yılında HNK Sibenik

David Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mina şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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