David Mindombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mindombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mindombe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mindombe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mindombe 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da David Vaillant Mindombe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mindombe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. David Mindombe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Mindombe'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Mindombe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mindombe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mindombe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mindombe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

11 Ağu 2020 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2021 yılında VV St. Truiden

1 Eylül 2022 yılında OH Leuven U23

30 Haziran 2023 yılında VV St. Truiden

David Mindombe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mindombe şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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