David Mitov Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mitov Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mitov Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mitov Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mitov Nilsson 12 Ocak 1991 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Давид Митов Нилсон şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mitov Nilsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. David Mitov Nilsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. David Mitov Nilsson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

David Mitov Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Mitov Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mitov Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mitov Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Norrköping

23 Mart 2011 yılında Sylvia

30 Kasım 2011 yılında Norrköping

2 Ağu 2019 yılında GIF Sundsvall

29 Ocak 2020 yılında Sarpsborg 08

8 Ocak 2021 yılında Sirius

David Mitov Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mitov Nilsson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Mitov Nilsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping (bis 12/2008)

Kuzey Makedonya takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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