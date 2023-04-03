David Moberg Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moberg Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Moberg Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Moberg Karlsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Moberg Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moberg Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Moberg Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Moberg Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Moberg Karlsson 20 Mart 1994 tarihinde Mariestad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Moberg Karlsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. David Moberg Karlsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Moberg Karlsson'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Moberg Karlssonboyu ve yaşı kaç

David Moberg Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Moberg Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Moberg Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Moberg Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2011 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2013 yılında Sunderland

31 Ocak 2014 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2014 yılında Sunderland

13 Ağustos 2014 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2016 yılında Norrköping

1 Ocak 2019 yılında Sparta Prag

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

David Moberg Karlsson kimdir

David Moberg Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Moberg Karlsson şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Björsäters IF (-2006), IFK Mariestad (2006-2010)

David Moberg Karlsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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David Moberg Karlsson nereli

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