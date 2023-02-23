David Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Molnar 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Molnar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Molnar'nin Universitatea Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Molnar şuan Universitatea Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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