David Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Monteiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Monteiro 13 Mart 2004 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da David Alexandre Oliveira Monteiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Monteiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. David Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP A23 futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Monteiro'nin Sporting CP A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Monteiroboyu ve yaşı kaç

David Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2021 yılında Sporting CP A23

David Monteiro kimdir

David Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Monteiro şuan Sporting CP A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting CP (2010-)

David Monteiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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David Monteiro nereli

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