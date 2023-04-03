David Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Moses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Moses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Moses 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Moses Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Moses'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Moses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Moses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Moses şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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