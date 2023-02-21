David Moucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Moucka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Moucka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Moucka 5 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Moučka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Moucka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. David Moucka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Moucka'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Moucka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Moucka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Moucka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Moucka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

1 Ocak 2019 yılında FCZ Brno B

9 Ocak 2020 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2020 yılında FCZ Brno B

30 Temmuz 2021 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2021 yılında FCZ Brno B

3 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

15 Şubat 2023 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2023 yılında MFK Vyskov

David Moucka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Moucka şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Zbrojovka Brno (2006 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.