David Nagyhazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nagyhazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nagyhazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nagyhazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nagyhazi 12 Ocak 1994 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nagyhazi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Nagyhazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. David Nagyhazi'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Nagyhazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nagyhazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Nagyhazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nagyhazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2012 yılında Vasas U19

1 Ocak 2014 yılında Vasas FC II

30 Temmuz 2014 yılında Dorog

30 Haziran 2015 yılında Vasas FC II

1 Temmuz 2015 yılında Dorog

27 Ocak 2017 yılında BKV Előre

30 Haziran 2017 yılında Dorog

David Nagyhazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nagyhazi şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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