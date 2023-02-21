David Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nemecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nemecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nemecek 14 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Němeček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nemecek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 25 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. David Nemecek'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Nemecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nemecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Nemecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nemecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında TJ FC Hnevotin

23 Ağustos 2013 yılında FK Mohelnice

25 Temmuz 2014 yılında MFK Vyskov

David Nemecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nemecek şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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