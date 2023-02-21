David Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Nemecek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
David Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nemecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nemecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nemecek 14 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Němeček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nemecek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 25 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. David Nemecek'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Nemecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nemecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

David Nemecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nemecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında TJ FC Hnevotin

23 Ağustos 2013 yılında FK Mohelnice

25 Temmuz 2014 yılında MFK Vyskov

David Nemecek kimdir

David Nemecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nemecek şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Sigma Olomouc (2001 - 2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Nemecek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!