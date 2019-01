David Niven Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

DAVİD NİVEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1910 Ölüm tarihi : 29.Temmuz.1983

David Niven kaç yaşında öldü : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu

David Niven doğum yeri : Belgravia, Londra, İngiltere

Ölüm yeri : Château-d'Œx, İsviçre

DAVİD NİVEN BİYOGRAFİSİ

David Niven, askeri konulu rollerdeki başarısına karşın, kibar-atak, romantik başrollerde çok büyük başarılar kazandı. Ayrıca, üstün komedi yeteneğinin yanı sıra, soğuk İngiliz centilmeni tipini birçok filmde ustaca canlandırdı.

David Niven, 1 Mart 1910 tarihinde Belgravia, Londra, İngiltere’de doğmuştur. Tam adı James David Graham Niven’dır. Babası William Niven, kraliyet ordusunda yüzbaşı iken 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da savaşta ölmüştür. Annesi Henrietta yeniden evlendi, ancak üvey babası onunla pek ilgilenmedi. Kraliyet Askeri Akademisine yazıldı, Teğmen rütbesi ile Malta'da görevli iken yüksek sosyeteden hatırlı kişilerle tanışma fırsatını buldu. Doğal çekiciliği, zarif tavırları ve yakışıklılığı önemli bağlantılar kurmasına yardımcı oldu. Terhis olduktan sonra çok çeşitli işlere girip çıktı. Bunların arasında odunculuk, Kübalı devrimcilere silah eğitmenliği gibi tuhaf işler bile vardı.

1935 yılında Hollywood'da figüranlık yapmaya başladı. İlk konuşmalı rolünü bir Goldwyn filmi olan Without Regret'te oynadı.

II. Dünya Savaşıbaşlayınca İngiliz ordusunda yarbay rütbesi ile görev aldı. Hatta emir eri Peter Ustinov oldu.

1956 yılında yazar Jules Verne’nin yazdığı klasik eserden uyarlanmış olan “80 Günde Devri Alem” adlı filmde Cantinflas, Shirley MacLaine, Frank Sinatra, Buster Keaton ile oynamıştır.

1963 yılında “Pembe Panter” filminde Peter Sellers, Claudia Cardinale, Robert Wagner, David Niven oynamıştır.

1970'lerin başında ise 3 kitap yazdı. İlki bir roman, diğer ikisi ise otobiyografi kitaplarıydı. Diğer ünlülerin aksine bu kitapları yazarken gölge yazar kullanmadı.

1958 yılında “Separate Tables / Ayrı Masalar” filmindeki oynadığı Angus Pollock rolü ile 16.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu ve 31.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bu filmde Deborah Kerr, Burt Lancaster, Rita Hayworth, Rod Taylor ile beraber oynadı.

1961 yılında “Navaron'un Topları” filminde Anthony Quinn, Richard Harris, Gregory Peck, Irene Papas, David Niven rol aldılar.

1978 yılında “Nil'de Ölüm” filminde Peter Ustinov, Maggie Smith, Mia Farrow, Bette Davis, Angela Lansbury, Jane Birkin, David Niven ile beraber rol aldı.

1979 yılında “Atinadan Kaçış” filminde Claudia Cardinale, Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Stefanie Powers rol almıştır.

Evlilikleri :

1.eşi: 16 Eylül 1940 tarihinde Primula Susan Rollo ile evlendi. 21 Mayıs 1946 tarihinde eşi kazaen vefat etti. David Niven Jr. (d.1942) ve Jamie Niven adlarında iki çocuğu oldu.

2.eşi: 14 Ocak 1948 tarihinde Hjördis Genberg ile evlendi. Kristina (d.1960) ve Fiona (d.1962)adlarında evlatlık aldıkları 2 çocuğu oldu.

1982 yılında ölümcül bir nörolojik hastalık olan Amyotrophic Lateral Sclerosis'e yakalandı.

David Niven, 29 Temmuz 1983 tarihinde Château-d'Œx, İsviçre’deki evinde 73 yaşında ölmüştür.

Ödülleri :

1959 - 16.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Separate Tables)

1959 - 31.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Separate Tables)

1954 - 11.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (The Moon Is Blue)

Kitapları :

1971 - The Moon's a Balloon, Roman.

1975 - Bring on the Empty Horses, Otobiyografi.

1981 - Go Slowly, Come Back Quickly, Otobiyografi.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1956 - Zane Grey Theater (TV Dizisi)

Yapımcı :

1982 - Monsignor (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2008 - The 80th Annual Academy Awards (Kendisi(Arşiv Görüntüleri)) (TV Filmi)

1992 - Oscar's Greatest Moments (Kendisi (Arşiv Görüntüleri)) (Video)

1983 - Curse of the Pink Panther (Sir Charles Litton) (Sinema Filmi)

1982 - Pembe Panterin İzinde (Sir Charles Litton) (Sinema Filmi)

1980 - Rough Cut (Chief Insp.) (Sinema Filmi)

1980 - Deniz Kurtları (Albay Grice) (Sinema Filmi)

1979 - Atinadan Kaçış (Professor Blake) (Sinema Filmi)

1978 - Nil'de Ölüm (Johnny Race) (Sinema Filmi)

1977 - Candleshoe (Priory) (Sinema Filmi)

1976 - No Deposit, No Return (J.W. Osborne) (Sinema Filmi)

1976 - Murder By Death (Dick) (Sinema Filmi)

1974 - Vampira (Count Dracula) (Sinema Filmi)

1971 - The Statue (Alex Bolt) (Sinema Filmi)

1969 - The Extraordinary Seaman (John Finchhaven) (Sinema Filmi)

1969 - Korkusuzlar (Carol Matthews) (Sinema Filmi)

1969 - Before Winter Comes (Burnside) (Sinema Filmi)

1968 - The Impossible Years (Jonathan Kingsley) (Sinema Filmi)

1967 - Casino Royale (James Bond) (Sinema Filmi)

1966 - Eye of the Devil (Philippe de Montfaucon) (Sinema Filmi)

1965 - Lady L (Dicky, Lord Lendale) (Sinema Filmi)

1964 - Bedtime Story (Lawrance Jameson) (Sinema Filmi)

1963 - Pembe Panter (Charles Lytton) (Sinema Filmi)

1963 - Pekinde 55 Gün (Sir Arthur Robertson) (Sinema Filmi)

1963 - En Kısa Gün (Sinema Filmi)

1962 - Hong Kong Yolu (Lama, remembering Lady Chatterly s Lover) (Sinema Filmi)

1961 - Navaron'un Topları (Miller) (Sinema Filmi)

1960 - 10. Please Don't Eat The Daisi... (Lawrence Larry Mackay ) (Sinema Filmi)

1959 - Ask Any Girl (Miles Doughton) (Sinema Filmi)

1958 - Separate Tables / Ayrı Masalar (Angus Pollock) (Sinema Filmi)

1958 - Günaydın Hüzün (Raymond) (Sinema Filmi)

1957 - 1959 - Zane Grey Theater (Allen Raikes) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

1956 - The Birds And The Bees (Patrick Henry Harris) (Sinema Filmi)

1956 - 80 Günde Devri Alem (Phileas Fogg) (Sinema Filmi)

1955 - The King's Thief (James - Duke of Brampton) (Sinema Filmi)

1953 - The Moon Is Blue (David Slater) (Sinema Filmi)

1951 - Soldiers Three (Pindenny) (Sinema Filmi)

1950 - The Elusive Pimpernel (Percy Blakeney) (Sinema Filmi)

1949 - A Kiss For Corliss (Kenneth) (Sinema Filmi)

1948 - Enchantment (Sir Roland Dane) (Sinema Filmi)

1947 - The Bishop's Wife (Henry Brougham) (Sinema Filmi)

1946 - Aşk Ve Ölüm (Peter Carter) (Sinema Filmi)

1944 - The Way Ahead (Jim Perry) (Sinema Filmi)

1942 - Spitfire (Geoffrey Crisp) (Sinema Filmi)

1939 - Wuthering Heights (Edgar Linton) (Sinema Filmi)

1939 - The Real Glory (Terence McCool) (Sinema Filmi)

1938 - The Dawn Patrol (Scott) (Sinema Filmi)

1937 - The Prisoner Of Zenda (Fritz von Tarlenheim) (Sinema Filmi)

1936 - Rose-Marie (Teddy) (Sinema Filmi)

1936 - Dodsworth (Capt. Clyde Lockert) (Sinema Filmi)

1936 - Beloved Enemy (Gerald Preston) (Sinema Filmi)

1935 - Without Regret (Bill Gage) (Sinema Filmi)