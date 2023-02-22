David Nnaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nnaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nnaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Nnaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Nnaji 27 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Chijioke Nnaji şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Nnaji Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. David Nnaji'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Nnaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Nnaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
David Nnaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Nnaji şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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